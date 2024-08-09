انت الان تتابع خبر استمع لآيات القرآن الكريم بصوت أفضل المشايخ .. تردد قناة المجد 2024 وطريقة ضبطها على جهاز الاستقبال والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر قناة المجد واحدة من القنوات الفضائية الشهيرة المتخصصة في إذاعة القرآن الكريم بيوت أعذب القراء التي يحبها المسلمون في كافة أنحاء العالم، لذا دومًا ما يهتم المسلمون بالبحث عن أحدث الترددات لمتابعة القناة لحظة بلحظة بجودة صوت عالية وصورة لا مثيل لها،ويعود السبب في شهرة القناة في جميع بلدان الوطن العربي إلى محتوى القناة المميز والمتجدد، حيث يحرص القائمون على القناة بالتطوير المستمر وإضافة كل ما هو جديد ومبتكر إرضاًء لرغبة جمهورها العريض، وخلال السطور التالية سنتناول تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024، وكيفية تحميلها على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024

للحصول على أحدث تردد قناة المجد للقرآن الكريم والاستمتاع بمحتواها المميز دون تشويش أو انقطاع عليك بإدخال التردد التالي:

التردد: 11372.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة المجد على القمر الصناعي عرب سات

في حال كان يدعم جهاز الاستقبال الخاص بك القمر الصناعي عرب سات، عليك بإدخال التردد الآتي:

التردد: 12475.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

كيفية ضبط قناة المجد على جهاز الريسيفر

نظرًا لزيادة عمليات البحث عن واحدة من أهم القنوات الفضائية وهي قناة المجد للقرآن الكريم، فسنستعرض في النقاط التالية الطريقة الصحيحة لضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك: