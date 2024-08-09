بعد انتظار طويل.. تامر حسني يعلن عن موعد طرح أغنية "يا نهار أبيض"

القاهرة - محمد ابراهيم - زاد نجم الجيل تامر حسني حماس جمهوره لاغنيته الجديدة "يا نهار أبيض" الذي كان أعلن عن قرب طرحها أوائل العام الحالي وهذا جعل وجود حالة تشوق لدي الجمهور، وازداد حماس الجمهور لها اكثر بعد غناء تامر حسني للأغنية في حفله الأخير بمهرجان "العالم علمين".

موعد طرح أغنية “يا نهار أبيض” لـ تامر حسني

وبعد طول إنتظار أعلن نجم الجيل تامر حسني عن موعد طرح أغنية "يا نهار أبيض" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر بوستر الأغنية وعلق عليه قائلًا: "انتظروا اليوم أغنيه يا نهار أبيض كاملة الساعة ٤، كلمات: أحمد المالكي، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع وميكس: أمين نبيل، ماستر: علي فتح الله

تم تسجيل الغناء باستوديو TH Production

، م / جلال فهمي"

منشور تامر حسني

تأجل حفل تامر حسني بلبنان

وكان محبي الفنان تامر حسني، قد فوجئ بتأجيل حفله المقبل في لبنان، والذي كان من المقرر إقامته في الثالث من أغسطس المقبل، وهو ما أثار جدلا بين صفوفهم.

آخر أعمال نجم الجيل تامر حسني

يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية لصالح إحدى شركات الأتصال وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد من الجمهور.

كلمات أغنية معلمين

ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي