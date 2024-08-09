نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر باللجنة الأولمبية: إحالة لاعب منتخب المصارعة للتحقيق بتهمة التحرش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول باللجنة الأولمبية المصرية عن إحالة أحد لاعبي منتخب المصارعة للتحقيق بعد اتهامه بالتحرش.

مصدر باللجنة الأولمبية: إحالة لاعب منتخب المصارعة للتحقيق بتهمة التحرش

وأوضح المصدر حسب قناة “إكسترا نيوز" أن اللاعب اختفى من المعسكر وخرج دون إخطار بعد انتهاء مشاركته في المباريات، مما أثار الشكوك حول تصرفاته.

وأوضح المصدر أن اللاعب تم تحويله إلى لجنة القيم للتحقيق في الواقعة، مع التأكيد على أن الخطوات القانونية قد بدأت لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

أكد المصدر أن شطب اللاعب من الاتحاد المصري للمصارعة بات في الطريق بناء على نتائج التحقيقات.