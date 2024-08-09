نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إلغاء حفل حمزة نمرة بمهرجان صفاقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الصفاقسي الدولي عن إلغاء حفل المطرب حمزة نمرة المفترض إقامته غدا السبت ضمن فعالياته الدورة الجديدة من المهرجان.

حيث شاركت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيان صحفي أعلنت خلاله عن إلغاء الحفل لأسباب خارجة عن ارادتهما وكان نصه كالتالي: تعلم إدارة مهرجان صفاقس الدولي إنه تم إلغاء عرض الفنان حمزة نمرة المبرمج ليوم 10 أغسطس 2024 بالمسرح الصيفي سيدي منصور ضمن فعاليات الدورة 44 لمهرجان صفاقس الدولي.

وأضاف البيان: وتعبّر إدارة المهرجان عن اسفها لهذا الإلغاء الراجع لأسباب خارجة عن نطاقها.

آخر أعمال حمزة نمرة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حمزة نمرة أغنية يا سفينة والتي احتلت المركز الثالث على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بنسب مشاهدة مرتفعة في أقل من 24 ساعة من طرحها.



كلمات الأغنية

بوصلة شاكك في اتجاهها

دوامات في البحر جاية

واللي بيطمن لي قلبي

في السفر صورتك معايا

توهة والمشهد ضبابي

كل مدى الليل يليل

يمكن الحيلة قليلة

بس أملي مش قليل

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى

وإمتى نوصل المدينة

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى

وإمتى نوصل المدينة

بكرة مش مضمون وأصلا

النهار ده حيرة أكثر

هو قلقي من نصيبي

عمره قدم ولا أخر

دفة المركب يا دايرة

كعبي طول العمر داير

آه يا قبطان روحه حايرة

كل رحلة وليها آخر

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى

وإمتى نوصل المدينة

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى

وإمتى نوصل المدينة

وصليني يا موجة عايش

فعلا المجهول يخوف

قلبي آه من بكرة كاشش

بس بيحاول يقدف

الغريق كان تحت رجلي

شفت ياما ناس بتغرق

لو يوميها حد حاول

جايز المكتوب هيفرق

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى

وإمتى نوصل المدينة

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى

وإمتى نوصل المدينة

رايحة بينا فين يا رحلة

كل مدى الموج بيعلى

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى