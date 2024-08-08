اهم فوائد اكل البطيخ 7 فوائد للجسم عند تناوله باستمرار

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الرياض - أحمد صلاح - البطيخ من أشهر الفواكه الصيفية المهمة لدي العديد من الأشخاص في فصل الصيف،وينتظر الكثيرين ظهوره في الأسواق لشرائه والاستمتاع بمذاقه الرائع، وتوجد العديد من التحذيرات التي تؤكد أن تناول البطيخ يسبب الكثير من المشكلات في الجهاز الهضمي، لكن يوجد العديد من الفوائد غير المتوقعة للبطيخ، وهناك فوائد كثيرة لتناول البطيخ لجسم الانسان، ويحتوي البطيخ على مضادات أكسدة منها اللكوبيين وفيتامين ج، حيث له فاعلية كبيرة في وقاية الجلد من أشعة الشمس والعوامل الخارجية الأخرى التي تؤدي الى الحروق.
أهم فوائد أكل البطيخ
توجد عدة فوائد لصحة الإنسان من خلال تناول البطيخ وهي فيما يلي:
- ترطيب الجسم: يوجد في البطيخ نسبة عالية من الماء تتراوح ما بين 90-95%، يناسب في الترطيب والتخفيف من الجفاف لدى الإنسان.
- مصدر للفيتامينات والمعادن: البطيخ غني بفيتامين C وفيتامين A، وهذا يعززا من صحة البشرة والعيون، يوجد في البطيخ على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفولات، من المعادن البارزة لصحة القلب والعضلات والحماية من ارتفاع ضغط الدم لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم فيه.
- مضادات الأكسدة: البطيخ به مضادات الأكسدة منها الليكوبين، الذي يعمل على الحفاظ على الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة ومحاربة الأمراض المزمنة منها أمراض القلب لقدرته على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم ويخفف من انسداد الشرايين وكذلك بعض من أنواع السرطان المتعلقة بالجهاز الهضمي.
- يوجد في البطيخ على الألياف الغذائية التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء وكذلك يسهل من عملية تفريغها بشكل منتظم وصحي.
- البطيخ من الفواكه المنخفض في السعرات الحرارية والدهون، وهو مناسب للأشخاص الذين يقومون بخفض الوزن، بسبب احتوائه لمادة السيترولين الذي يعزز الدورة الدموية.
- يعالج ضعف الانتصاب لدي الرجال.
- يعزز البطيخ من صحة الجلد والشعر.