انت الان تتابع خبر خطوات الحصول علي دعم مالي من برنامج سكني 1446.. المستندات المطلوبة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - اهتمت وزارة الإسكان السعودية بأمر المواطنين الذين لا يمتلكون سكن خاص بهم مما يفقدهم طابع الحياة المستقرة الآمنة، ولذلك تم الإعلان عن توفير الدعم المالي عبر منصة سكني لأكثر الفئات استحقاقًا في المجتمع والتي شملت محدودي الدخل، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأرامل، المطلقات، الأيتام، مع وضع مجموعة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وبعد هذا الإعلان تزايد بحث المواطنين حول كيفية الحصول على دعم مالي من برنامج سكني بما يضمن لهم حياة ومستقبل أفضل.

دعم مالي من برنامج سكني

تساعد وزارة الإسكان السعودي مواطنيها من خلال توفير برنامج الدعم السكني والذي أصبح من أفضل البرامج بالمملكة، والتسجيل به يتم عبر مايلي:

فتح الرابط الإلكتروني المخصص لبرنامج سكني.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

النقر على ” الدعم السكني”.

إدراج جميع البيانات الشخصية المطلوبة وأهمها رقم الهوية وعدد أفراد الأسرة، قيمة الدخل الشهري.

يتم دراسة الطلب من قبل وزارة الإسكان السعودية، ثم إخبار المتقدم في حالة القبول أو الرفض.

شروط الحصول على دعم البرنامج السكني

كل برنامج دعم يُطرح داخل السعودية، يكون له مجموعة من الضوابط والشروط وذلك للتأكد من الوصول للمستحقين، وإذا كُنت تتساءل عن الشروط الواجب توافرها في مستحقي الدعم السكني والتي وُضعت من قبل وزارة الإسكان السعودي، فإليك التالي:

تواجد الجنسية السعودية.

الإقامة داخل المملكة بشكل دائم.

تجاوز عمر المتقدم عن 21 عامًا.

عدم امتلاك أي أصل عقاري او مالي.

إدراج جميع الأوراق والمستندات التي تطلبها الوزارة لدراسة استحقاق المواطن للدعم.

عدم تحقيق استفادة خلال آخر 5 سنوات من أي منحة.

تقديم إثبات واضح وموثق حول الدخل مثل كشف حساب بنكي، شهادات الراتب.

أن يكون المتقدم ضمن الفئات المستحقة للدعم.

المستندات اللازمة للحصول على الدعم السكني

يلزم على المتقدمين إدراج مجموعة من المستندات الدقيقة، وهي: