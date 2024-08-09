انت الان تتابع خبر استعلم حالا برقم الجلوس.. رابط الإستعلام عن نتائج الشهادة الثانويه ليبيا 2024 عبر وزارة التربية والتعليم منظومة الامتحانات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - منذ الساعات الاولى لصباح يوم الخميس الموافق 8/82024 إزداد البحث عن نتائج شهادة الثانوية العامة وأصبح متصدر لمحرك البحث جوجل، من اجل الحصول على رابط الإستعلام عن نتائج الثانويه العامه فى ليبيا 2024، وإن كنت من ضمن الباحثين عن مواقع النتيجة يمكنك اتباع الآتي للحصول على رابط الإستعلام عن النتائج

رابط الإستعلام عن نتائج الشهادة الثانويه ليبيا 2024

أصبح رابط الإستعلام عن النتائج متاح عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية الإلكتروني منذ صباح الخميس 8/8/2024 بعد بث مباشر أقامه وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، وجاء هذا المؤتمر فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة في ليبيا بعدما استمرت عملية التصحيح حوالي 29 يوماً منذ انتهاء الامتحانات فى 11 يوليو الماضي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانويه العامه

قدمت الوزارة موقع خاص بالنتيجة يمكنك الإستعلام من خلاله وايضاً يمكن معرفة النتائج من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، وتستطيع الإستعلام عن النتائج من خلال اتباع الآتي:-

قم بتسجيل الدخول إلى موقع منظومة الامتحانات المركز الوطني.

قم بالتسجيل عبر الموقع.

اختر أيقونة النتائج.

قم بالتحديد والضغط على نتائج الثانويه العامه 2024.

يجب إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بعد التأكد منه جيداً.

يجب إدخال اسم الطالب الرباعي.

قم باختيار المحافظة التابع لها.

قم بالضغط على زر عرض النتيجة.

سوف تظهر الآن نتيجتك بالإضافة إلى نسبتك المئويه ودرجاتك في كافة المواد.

إن كنت تريد معرفة آخر المستجدات الخاصة بالشهادة الثانوية العامة؛ فيجب متابعة موقع وزارة التربية والتعليم الليبي، والذي سوف يقوم في الأيام المقبلة بتقديم كافة المعلومات حول التنسيق الخاص بعام 2024 وموعد امتحانات الدور الثاني والإجابة على كافة الأسئلة.