نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمهيدًا لافتتاحه.. وضع التصور المبدئي لتوزيع الإدارات بمبنى نقابة المحامين الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى أعضاء مجلس النقابة العامة، ومديري الإدارات بالنقابة، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمبنى النقابة العامة الجديد، وذلك بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق، وذلك بناء على توجيهات عبدالحليم علام نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب.

وشهدت الجولة وضع تصور مبدئي لتخصيص أماكن الإدارات بالمبنى الجديد بما يناسب طبيعة عمل كل إدارة، وذلك لضمان التسهيل على المحامي في الحصول على خدماته بالشكل الذي يليق به.

كما شهدت الجولة كتابة تقرير لرفعه إلى النقيب العام لاعتماد تقسيمة الإدارات داخل المبنى الجديد، استعدادًا لفرشه بالأثاث، تمهيدًا لافتتاحه.

جدير بالذكر أن النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام سبق أن أصدر توجيهاته بضرورة تجهيز مبنى النقابة الجديد على أعلى مستوى، وتزويده بأحدث أنظمة الأمان والحماية، وكذلك توفير الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات للسادة المحامين، وذلك استمرارًا لتطبيق نظام ميكنة الخدمات النقابية بما يوفر الوقت والجهد.

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