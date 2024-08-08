سويلم وفاروق يبحثان موقف الموضوعات المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - الإعداد للزيارة المرتقبة لوزيرا الرى والزراعة لتفقد التجمعات التنموية بشمال و وسط سيناء

الإستمرار فى تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة ، وتفعيل دور الروابط فى التحول للرى الحديث ، و دراسة استخدام الشتلات أو العقل للتوسع في الري الحديث بمزارع قصب السكر ، وإستمرار متابعة تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين

** مناقشة موقف دراسة تخطيط شبكة الصرف بزمام قوته بالفيوم ، وموقف عدد من مشروعات هيئة التعمير ، والتوجيه بالحسم الفورى لشكاوى عدد من المزارعين

الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم :

- حريص على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة وتذليل العقبات التى تواجه الملفات المشتركة

- التحول للرى الحديث يحظى بإهتمام كبير ، وتطبيقه يستلزم إجراء دراسة متكاملة تشمل البعد المجتمعى ، وتأثير الرى الحديث بالأراضى القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي والإتزان الملحى بشمال الدلتا وملوحة التربة

السيد الأستاذ/ علاء فاروق :

- تنسيق دائم بين الوزارتين لحل مشكلات المزارعين على أرض الواقع بدون اي تعقيدات إدارية

- آلاف الخبراء والعلماء من وزارتي الزراعة والرى لهم دور كبير في تطوير نظم الري

- التحول لنظم الري الحديث يأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية لترشيد المياه وتعظيم الإستفادة منها في استصلاح الأراضي الجديدة

استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، السيد الأستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية .

وقد أكد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر ، مشيراً لمواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارتين بشكل دائم .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن ملف التحول لنظم الرى الحديث فى مصر يحظى بإهتمام كبير من وزارة الموارد المائية والري طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت مظلة أولويات الوزارة التى تتمثل فى التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية طبقا للقانون .

وأضاف سيادته أن التحول للرى الحديث يستلزم إجراء دراسة متكاملة لهذا الملف تشمل البعد المجتمعى ومدى رغبة المزارعين فى تنفيذ هذا التحول ، وتأثير إستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي وتأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى فى بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة ، وعلى كميات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، وأيضا الإتزان الملحى بشمال الدلتا ، وعدد مرات غسيل التربة لتقليل الملوحة بالتربة .

ومن ناحيته .. أشاد السيد الأستاذ/ علاء فاروق بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى ، مؤكداً على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لحل مشكلات المزارعين على أرض الواقع بدون اي تعقيدات إدارية ، ومشيراً إلى أن بعض المشكلات لا يتم حلها الا من خلال التنسيق مع وزارة الري .

وأضاف سيادته ان هناك آلاف الخبراء والعلماء من وزارتي الزراعة والرى لهم دور كبير في تطوير نظم الري ، مشيراً إلى ان التحول لنظم الري الحديث يأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية لترشيد المياه وتعظيم الإستفادة منها في استصلاح الأراضي الجديدة وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .

وقد وجه السيد وزير الزراعة لقيادات الوزارة بتذليل كافة العقبات أمام التعاون مع وزارة الري ، مشيراً إلى أنه لن يتم اتخاذ أى قرار خاص بالمياه دون التنسيق مع وزارة الري والعرض على اللجان الفنية المشتركة بين الوزاراتين .

وقد تم خلال اللقاء التأكيد على رؤية الوزارتين بالإستمرار فى أعمال تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة ، مع تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى عملية التحول للرى الحديث ، و دراسة استخدام الشتلات أو العقل للتوسع في تطبيق الري الحديث بمزارع قصب السكر ، والإستمرار فى متابعة إجراءات تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإعداد للزيارة المشتركة المقرر قيام السادة الوزيرين بها لتفقد التجمعات التنموية بشمال و وسط سيناء .

كما تم مناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم ، وموقف عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بمعرفة هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة ، وموقف عدد من شكاوى المزارعين والتى وجه الدكتور سويلم لأجهزة وزارة الموارد المائية والري بسرعة دراستها وحسمها .