تردد قناة السادسة الشبابية الجزائرية وتابع مباراة المغرب ومصر اليوم 2024

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الرياض - أحمد صلاح - أعلنت شاشة قناة السادسة الشبابية الجزائرية خلال الايام الاخيرة عن نقل العديد من فعاليات اولمبياد باريس التي تقام في هذا التوقيت، وهو ما جعل اهتمام عدد كبير من المتابعين في مختلف الدول العربية ينصب نحو استقبال القناة لمتابعة أقوى المباريات في تلك المسابقة، لذلك نسلط الضوء على عرض تردد قناة السادسة الشبابية الجزائرية بعد التحديث الأخير.

تردد قناة السادسة الشبابية الجزائرية

تعتبر قناة السادسة الشبابية الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الشهيرة في الوطن العربي بشكل عام، والتي تتميز بتقديم محتوى متنوعًا يهدف إلى تلبية اهتمامات الجيل الجديد، كما أنها تتميز بكونها وجهة رئيسية لعشاق الرياضة، حيث ستقوم بنقل الأحداث والتنافسات الرياضية على مدار الساعة، مما يوفر للجمهور فرصة متابعة أبطالهم المفضلين في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، حيث تتميز القناة بتغطيتها الشاملة للألعاب الأولمبية، حيث ستعرض المباريات والبطولات بمهنية عالية، ويمكن متابعتها من خلال التردد الجديد الخاص بها بعد التحديث على القمر الصناعي نايل سات، وهو على النحو التالي:

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

على القمر الصناعي نايل سات.

ضبط تردد قناة السادسة الشبابية الجزائرية

يمكن استقبال شاشة قناة السادسة الشبابية الجزائرية بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال اتباع الخطوات التالية: