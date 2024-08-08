انت الان تتابع خبر اضبطها الآن.. تردد قناة بين سبورت bein Sports الجديد 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد قناة بين سبورت من القنوات الفضائية المتخصصة في نقل المحتوي الرياضي وهي تعد من أشهر قنوات الرياضية في العالم وخصوصًا العالم العربي، وفي الآونة الأخيرة يكثر البحث عن تردد قناة بين سبورت الجديد نظرًا لكونها الناقل الحصري لمباريات الفرق العربية خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، واليوم من خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم تردد قناة بين سبورت الجديد كما أعلنت عنه إدارة القناة.

تردد قناة Bein Sport

تحظى قناة بين سبورت المفتوحة بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم وذلك لكونها تنقل العديد من البطولات العالمية مثل الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي وكذلك دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم وكأس الأمم الإفريقية وغيرهم من البطولات الأخرى التي تحظى بجماهيرية عالية، ويمكن بكل سهولة استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات عن طريق إدخال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11045.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

إشارة إرسال البث: DVB-S2.

معدل تردد الموجة: 8PSK.

تردد فناة بين سبورت على عرب سات

يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة Bein Sport المفتوحة

تعد القناة الخيار الأول لعشاق كرة القدم أو التنس أو كرة السلة أو غيرهم من الرياضات الأخرى حول العالم؛ ويرجع ذلك لما تتمتع به هذه القناة من مميزات متمثلة فيما يلي: