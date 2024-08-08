انت الان تتابع خبر السويسرول المنزلي بأبسط المكونات وبمربى الفراولة.. خطوة بخطوة للحصول على حلوى شهية ولذيذة تناسب الجميع والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعتبر السويسرول من اشهى واشهر الحلويات التي يفضلها الجميع خاصةً الأطفال، ويتم شراء السويسرول من الخارج بكثرة، ولكنك اليوم تستطيعين تحضير السويسرول داخل منزلك من خلال مكونات اقتصادية وطرق سهلة وبسيطة لا تحتاج لبذل أي مجهود، ويتكون السويسرول من البيض والحليب والدقيق ويتم حشوه باستخدام مربي الفراولة الشهية التي تعطي له مذاق رائع مميز.

طريقة عمل السويسرول

يمكنك الان تحضير كيكة السويسرول داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وذلك من خلال التالى:

المكونات:

عدد أربعة من البيض.

كوبان إلا ربع من الدقيق الأبيض.

سبع ملاعق ممتلئة من السكر الأبيض.

ملعقة من الفانيليا.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

أربع ملاعق من ممتلئة من الزيت.

اربع ملاعق ممتلئة من الحليب.

رشة من الملح.

مربى فراولة للحشو.

طريقة التحضير