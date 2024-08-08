انت الان تتابع خبر السويسرول المنزلي بأبسط المكونات وبمربى الفراولة.. خطوة بخطوة للحصول على حلوى شهية ولذيذة تناسب الجميع والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يعتبر السويسرول من اشهى واشهر الحلويات التي يفضلها الجميع خاصةً الأطفال، ويتم شراء السويسرول من الخارج بكثرة، ولكنك اليوم تستطيعين تحضير السويسرول داخل منزلك من خلال مكونات اقتصادية وطرق سهلة وبسيطة لا تحتاج لبذل أي مجهود، ويتكون السويسرول من البيض والحليب والدقيق ويتم حشوه باستخدام مربي الفراولة الشهية التي تعطي له مذاق رائع مميز.
طريقة عمل السويسرول
يمكنك الان تحضير كيكة السويسرول داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وذلك من خلال التالى:
المكونات:
- عدد أربعة من البيض.
- كوبان إلا ربع من الدقيق الأبيض.
- سبع ملاعق ممتلئة من السكر الأبيض.
- ملعقة من الفانيليا.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- أربع ملاعق من ممتلئة من الزيت.
- اربع ملاعق ممتلئة من الحليب.
- رشة من الملح.
- مربى فراولة للحشو.
طريقة التحضير
- قومي بفصل صفار البيض عن البياض ووضعهم في الثلاجة لحين استخدامهم وذلك للحصول على سويسرول ناجح.
- جهزي وعاء وضعي به صفار البيض مع ملعقتين ممتلئتان من السكر الأبيض والفانيليا ثم اخفقي جيدًا باستخدام المضرب الكهربائى ثم اسكبي الحليب والزيت واخفقي حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- ضعي الدقيق الأبيض بشكل تدريجي مع البكينج بودر والملح وابدائى في الخلط حتى تمتزج جميع المكونات.
- احضري وعاء اخر وضعي به بياض البيض واستخدمي المضرب في الخفق حتى تحصلي على فقاعات.
- اسكبي باقي كمية السكر على بياض البيض واخفقي على سرعة مرتفعة للحصول على مزيج أبيض كريمي.
- ضعي خليط بياض البيض على خليط الدقيق وقلبي المكونات جيدًا باستخدام المضرب من الاسفل الى الاعلى حتى يتم اختلاطهم بشكل واضح.
- احضري صينية مستطيلة وقومي تبطينها بورق الزبدة وافردي بها الخليط المجهز.
- ضعي صينية السويسرول داخل الفرن الساخن لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة حتى تنضج.
- قومي بقلب الكيك وهو ساخن علي الجهة الاخري على ورق الزبدة.
- قومي بتقطيع أطراف السويسرول ووزعي طبقة من مربى الفراولة على الكيك.
- لفي السويسرول باستخدام ورق الزبدة وقومي بتثبيته ثم ضعيها داخل الفريزر لمدة ساعة واحدة.
- بعد مرور الوقت قطعي السويسرول و قدميه بمذاق رائع.