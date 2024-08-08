انت الان تتابع خبر وصفة سهلة وممتعة لتحضير أصابع الشوكولاتة الغنية بجوز الهند.. اعملي شوكولاتة باونتي في المنزل هتعجب أسرتك جدًا والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر شوكولاتة باونتي من أشهر أنواع الحلويات المميزة والمعروفة لدى الجميع، يحبها الأطفال والكبار لتميزها بطعم مختلف ومميز غني بنكهة الشوكولاتة مع جوز الهند، هي أصابع لذيذة يتناولها الجميع كسناك خفيف في يومهم، وهي مفيدة أيضًا لاحتوائها على جوز الهند مع الكاكاو، يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبطريقة آمنة وصحية تمامًا بأفضل طريقة ممكنة وبأبسط المكونات المتوفرة لدينا جميعًا.

طريقة عمل شوكولاتة باونتي

شوكولاتة باونتي هي حلوى لذيذة وشهيرة يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بأفضل طريقة ناجحة مثل المحلات تمامًا وتقديمها للأطفال وفي المناسبات أيضًا:

المكونات اللازمة:

كوب من الحليب.

نصف كوب من السكر.

كوبان من جوز الهند.

نصف كوب من الزبدة.

قالب شوكولاتة خام أي نوع تفضلينه.

طريقة التحضير والتقديم