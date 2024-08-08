انت الان تتابع خبر تجربة مميزة.. طريقة تحضر لازانيا باللحمة المفرومة بطعم ينافس المطاعم الفاخرة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - ربات البيوت يومياً في بحث مستمر عن وصفات جديدة ومتنوعة لتحضير وجبات شهية لأسرتها غير تقليدية، كما انتشرت اللازانيا بشكل كبير في الفترة الأخيرة وأصبحت ربان البيوت تقوم بتحضيرها بهدف تنويع النكهات وتجنب الروتين والملل بالإضافة إلى أنها سريعة وبسيطة لا تتطلب جهد كبير وأيضاً لذيذة وشهية تنال استحسان كل أفراد العائلة، لذلك في هذا المقال سوف نقدم طريقة تحضير اللازانيا في المنزل بوصفة لذيذة وسهلة التحضير، لتتمتعي بطعم لذيذ لا يقاوم عن التي تقدم في المطاعم الفاخرة.

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة

لتحضير اللازانيا باللحمة المفرومة سوف تحتاجين إلى المكونات التالية:

علبة من شرائح اللازانيا.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان من البصل المفروم.

فصين ثوم مفروم.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

نصف كوب من جبنة البارميزان.

كوب من صلصة الطماطم.

100 جرام من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الريحان.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير صوص البشاميل

لتحضير صوص البشاميل الغني سوف تحتاجين إلى المكونات التالية:

كوب واحد من الدقيق.

أربعة أكواب من اللبن.

150 جرام من الزبدة.

رشة من الملح

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير صوص بشاميل اللازانيا

لتحضير صوص البشاميل تابعي الخطوات التالية:

ابدئي بتسخين حلة تيڤال على النار ثم ذوبي فيه الزبدة.

بعدها ضيفي الدقيق واستمري في التحريك باستخدام ملعقة خشبية حتى يمتص الدقيق الزبدة بالكامل.

بعد ذلك صبي الحليب ببطء مع الاستمرار في التحريك لتفادي تكون الكتل.

عندما يصبح الخليط ناعم ومتجانسًا اطفئي النار وضيفي الفلفل الأسود والملح.

طريقة تحضير اللازانيا باللحمة المفرومة

لتحضير اللازانيا بصوص البشاميل واللحمة المفرومة بطعم لذيذ ونكهة مميزة تابعي الخطوات التالية: