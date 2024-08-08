انت الان تتابع خبر لن تحتاجي لمكياج.. أقوى ماسك طبيعي لتبييض البشرة درجات أفتح فعال من أول مرة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الكثير من النساء تستخدم المكياج لإخفاء عيوب الجلد والظهور بمظهر جميل، حيث توجد وصفات طبيعية لتببيض البشرة بأمان بماسك يعمل على التفتيح درجات وتوحيد لون الجلد مما يترك البشرة صافية خالية من العيوب، وربما لن تحتاجي لاستخدام كريمات التفتيح للمكياج بعد ذلك، ومع الاستمرار في استعمال تلك الوصفة ستخلصي من كل المشاكل وتبدوا بشرتك مشرقة كالبدر بأقل تكلفة مادية.

ماسك طبيعي لتبييض البشرة

تتمثل مشاكل البشرة في عدة أمور منها وجود بقع في الجلد مما تظهر البشرة غير موحدة، ظهور شحوب بالوجه نتيجة لعدم التغذية الكافية ونقص فيتامينات مهمة للجد ونقص الكولاجين الذي يظهر البشرة مشرقة وأصغر في العمر، أما عن هذا الماسك سيعمل على تفتيح الجسم كله وليس الوجه فقط، بمكونات بسيطة كالتالي:

ثمرة بطاطس متوسطة الحجم مبشورة.

كوب حليب.

3 ملاعق من مبشور صابون مخصص للبشرة يحتوي على كريم.

ملعقة كبيرة عصير الليمون أو عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة نشا الذرة.

طريقة عمل ماسك لتفتيح الجسم

أولاً ضعي البطاطس المبشورة في وعاء وكوب الحليب.

ارفعي على النار حتى تنضج البطاطس تماماً.

ثم ضيفي مبشور الصابون والخليط لايزال ساخناً.

اخلطي حتى يذوب تماماً، اتركي الخليط يهدأ قليلاً.

ضعيه في المطحنة واطحني حتى يصبح المزيج ناعم وكريمي.

ضعيه في الوعاء، ثم عصير الليمون ويخلط..

وضيفي ملعقة النشا وأخلطي، ثم يرفع مرة أخرى على نار هادئة حتى يتجانس فقط مع التحريك المستمر.

الآن قد إنتهينا سيكون القوام كريمي، تطفأ النار ويترك حتى يبرد.

يحفظ في علبة نظيفة بالثلاجة.

طريقة الاستعمال