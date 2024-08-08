انت الان تتابع خبر الموارد البشرية … تذكر بطريقة التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور من البرامج التي تقدمه الحكومة السعودية للفئات الأكثر احتياجا في المملكة، لذلك يجب توافر بعض الشروط في المتقدم من أجل التسجيل في ذلك البرنامج والحصول على الدعم المقدم بشكل شهري في المواعيد المحددة له، ويمكن تقديم اعتراض في حالة عدم الاستحقاق.

تقديم برنامج الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

يمكن التقدم للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية بشكل إلكتروني من موقع الوزارة، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

إدخال بيانات تسجيل الدخول في الحقول المخصصة لها وهي اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

النقر على كلمة الملل الموحد.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

إرفاق المستندات المطلوبة في الأماكن المحددة لها.

الضغط على كلمة تقديم الطلب.

اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1446

يمكن تقديم طلب اعتراض على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بشكل إلكتروني، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختار كلمة برنامج الضمان المطور من الخيارات الظاهرة في القائمة.

النقر على كلمة استعلام عن أهلية الدعم، وفي حالة ظهور رسالة بعدم استحقاق الدعم فيجب الضغط على كلمة تقديم الاعتراض.

إدخال أسباب الاعتراض التي تخص المستعلم.

إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت استحقاق الدعم.

النقر على كلمة تقديم طلب اعتراض.

متابعة حالة الطلب عبر الموقع الرسمي للوزارة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1446

يجب توافر عدة شروط في المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: