انت الان تتابع خبر وزارة الموارد البشرية تجيب .. متى موعد نزول دعم الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي 1446 و شروط الحصول عليها والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد 1446 اهتم الكثير من الأسر السعودية بالتعرف على متى موعد نزول الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي المطور للاستفادة منها لأبنائهم الطلاب، لذلك أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ومساعدتهم على تعليم أبناءهم، وفيما يلي خلال السطور التالية سنتعرف على موعد صرف الدعم وشروط استحقاق دعم الحقيبة المدرسية 1446.

موعد نزول الحقيبة المدرسية 1446 لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالسعودية عن موعد صرف الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي المطور وذلك بداية من يوم 18 أغسطس القادم، خصوصا أنه لم يتبقى سوى أيام قليلة على موعد بداية العام الدراسي الجديد 1446 وهذا الدعم يساعد الآباء على شراء المستلزمات المدرسية لأولادهم وذلك بدون دفع أي مبالغ إضافية.

كما تسعى الحكومة السعودية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي لذلك توفر لهم هذا الدعم، وأفادت الوزارة أن دعم الحقيبة المدرسية يتم صرفه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تكون في الفصل الدراسي الأول، والمرحلة الثانية تكون في الفصل الدراسي الثاني، والمرحلة الثالثة في الفصل الدراسي الثالث، وتتراوح قيمة الدعم حوالي 84 ريال سعودي في كل مرحلة ليصل قيمة الدعم 252 ريال سعودي.

شروط صرف دعم الحقيبة المدرسية 1446 السعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بالإعلان عن شروط استحقاق صرف دعم الحقيبة المدرسية ويلزم أن يكون المتقدم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: