انت الان تتابع خبر اعملي البريوش الهش اللذيذ في المنزل.. وصفة مفصلة وشاملة لتحضير بطريقة ناجحة وسهلة باستخدام أبسط المكونات للحصول على خبز مثالي للإفطار أو العشاء والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - البريوش هو من ألذ وأشهر أنواع المخبوزات التي نحبها جميعًا، فهو نوع معروف ولذيذ يتميز بشهرة واسعة، لأنه له قوام هش وغني تمامًا بالإضافة لطعمه الذي يختلف عن باقي المخبوزات، ويمكن إضافة مختلف النكهات عليه مثل الحلو أو الحادق أيضًا، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة على الفطور أو العشاء، يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة بأفضل طريقة ناجحة ومن كل مطبخ يمكننا الحصول على بريوش ناجح ولذيذ تمامًا بأبسط المكونات.

طريقة عمل البريوش

البريوش هو من المعجنات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي يمكن تحضيرها بكل سهولة بأفضل وصفة مضمونة وناجحة تمامًا عن طريق أبسط المكونات والتي تتمثل في:

المكونات اللازمة:

سبعة أكواب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضتان بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوبان من الحليب الدافئ.

نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير والتقديم