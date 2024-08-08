انت الان تتابع خبر اعملي البريوش الهش اللذيذ في المنزل.. وصفة مفصلة وشاملة لتحضير بطريقة ناجحة وسهلة باستخدام أبسط المكونات للحصول على خبز مثالي للإفطار أو العشاء والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - البريوش هو من ألذ وأشهر أنواع المخبوزات التي نحبها جميعًا، فهو نوع معروف ولذيذ يتميز بشهرة واسعة، لأنه له قوام هش وغني تمامًا بالإضافة لطعمه الذي يختلف عن باقي المخبوزات، ويمكن إضافة مختلف النكهات عليه مثل الحلو أو الحادق أيضًا، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة على الفطور أو العشاء، يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة بأفضل طريقة ناجحة ومن كل مطبخ يمكننا الحصول على بريوش ناجح ولذيذ تمامًا بأبسط المكونات.
طريقة عمل البريوش
البريوش هو من المعجنات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي يمكن تحضيرها بكل سهولة بأفضل وصفة مضمونة وناجحة تمامًا عن طريق أبسط المكونات والتي تتمثل في:
المكونات اللازمة:
- سبعة أكواب من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- بيضتان بدرجة حرارة المطبخ.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- كوبان من الحليب الدافئ.
- نصف كوب من الزيت.
طريقة التحضير والتقديم
- نحضر وعاءً كبيرًا وننخل فيه الدقيق والبيكنج بودر، ثم نضيف السكر والخميرة والبيض والفانيليا ونقلب جيدًا.
- نضيف الحليب ونعجن جيدًا حتى تتشكل العجينة، ثم نضيف الزيت ونعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لتتخمر ويتضاعف حجمها.
- بعد أن تختمر العجينة، نقطعها إلى قطع صغيرة ونضعها جانبًا.
- نأخذ أول قطعة ونفردها بالطول على شكل أصابع، ثم نلفها على شكل قرص دائري.
- نرص البريوش على صاج الفرن ونكرر الخطوات مع باقي العجينة.
- نغطي البريوش لمدة ربع ساعة.
- بعد مرور الوقت، نحضر طبقًا به ربع كوب من الحليب وفرشاة وندهن وجه البريوش بالكامل، ثم نرش على الوجه سكر بودرة.
- ندخل الصاج إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة على الرف الأوسط لمدة ربع ساعة حتى ينضج البريوش ويأخذ لونًا ذهبيًا محمرًا.
- نطفئ الفرن ونخرج البريوش ليبرد تمامًا.
- نحضر طبقًا مناسبًا للتقديم ونرص عليه البريوش المحضر ويقدم للأكل في الإفطار أو العشاء مع الشاي بالحليب.