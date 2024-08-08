انت الان تتابع خبر “بعد التعديلات الأخيرة” وزارة البيئة والمياه توضح كيفية طريقة التسجيل في دعم ريف 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طريقة التسجيل في دعم ريف 1446 بعد التعديلات بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، كما كشفت عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على الدعم المقدم من ذلك البرنامج لللفئات المحددة من قبل الوزارة.

طريقة التسجيل في دعم ريف

يمكن التسجيل في برنامج الدعم الريفي بعد التعديلات الجديدة، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.

الضغط على كلمة حساب جديد من الخيارات المعروضة في القائمة.

إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بشكل صحيح.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

الإطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها

النقر على كلمة تقديم طلب الدعم الريفي من الخيارات الظاهرة.

إرفاق المستندات اللازمة في الحقول المخصصة لها، لكي يتم إثبات صحة البيانات.

الضغط على كلمة إرسال الطلب

متطلبات التسجيل في الدعم الريفي

يجب توافر عدة شروط في المتقدم إلى برنامج دعم ريف للحصول على الدعم المقدم منه، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

لا بد من أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون مقيم بصورة دائمة في المملكة.

يجب ألا يتجاوز قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال.

يشترط أن يكون لدى المتقدم رخصة مزاولة المهنة.

من الضروري ألا يزيد الدعم المقدم للمتقدم عن 54000 ريال.

ينبغي أن يمتلك المتقدم الخبرة الكافية في القطاع الزراعي.

يلزم أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي مفعل خاص به من أجل استلام دفعات الدعم.

الهدف من برنامج الدعم الريفي

هناك العديد من الأهداف التي يسعى إليها برنامج الدعم الريفي لتحقيقها للمتقدمين إليه، وهذه الأهداف تتمثل في الآتي: