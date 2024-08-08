انت الان تتابع خبر وداعا لحشرات الصيف المزعجة طرق طبيعية للتخلص من النمل والصراصير بدون مبيدات حشرية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يظهر في فصل الصيف الكثير من الحشرات المزعجة وخاصة النمل والصراصير ولذلك تقوم بعض السيدات بشراء مبيدات حشرية للقضاء عليها ولكن هذه الطريقة مضرة بصحة الجهاز التنفسي، وتبحث بعض السيدات عن طرق طبيعية أمنة للقضاء على هذه الحشرات بكل سهولة، تابعي المقال للتعرف على الطريقة بالتفصيل.

وصفة للقضاء على النمل والصراصير

إذا كنت ترغبين بالحصول على منزل نظيف خالي من أي حشرات تابعي السطور التالية:

المكونات:

كوب منعم أقشمة.

ربع كوب ماء.

قطرات من زيت القرنفل.

زجاجة بخاخ.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر زجاجة بخاخ ونضع بداخلها منعم الأقمشة وأيضا الماء وزيت القرنفل ونغلقها جيدا.

نرج المكونات مع بعض لعدة دقائق لكي تتداخل وبعد ذلك نقوم برش أماكن تواجد الصراصير والنمل.

سوف تلاحظي اختفاء هذه الحشرات لأن هذه الوصفة تساعد على اختناق الصراصير والنمل ومنع عودتهم مرة أخري للمنزل.

صودا الخبز والسكر للحشرات

تعتبر هذه الوصفة مثل العجينة الخاصة بالصراصير والنمل فهي تقضي عليهم فورا ويمكنك تحضيرها بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

3 ملاعق صودا الخبز.

3 ملاعق سكر.

أوعية صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر بولة جافة ونضع بداخلها صودا الخبز مع السكر ونقلب المكونات باستخدام ملعقة خشب.

نقوم بوضع كمية مناسبة من هذا الخليط في الأوعية الصغيرة ونوزعها داخل المنزل وخاصة أماكن تواجد الحشرات.

سوف تلاحظي خروج الصراصير والنمل من المنزل واختفائهم تمامًا لأنها تكره الرائحة المنبعثة من الخليط.

نصائح للحفاظ على المنزل من الحشرات

إذا كنت ترغبين بالحصول على منزل خالي من الحشرات يجب إتباع النصائح التالية: