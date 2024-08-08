انت الان تتابع خبر معاش كرامه استعلم عنه بالرقم القومي.. تكافل وكرامة لشهر اغسطس 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - ڨتكافل وكرامة نظام متكامل حكومي مصري تم إطلاقه منذ عام 2015 والذي يهدف إلى العمل على تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياج في المجتمع المصري، مثل تقديم اعانة مالية للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، وتوفر نظام دعم مالي للفئات المختصة، كما يتوفر بعض برامج المقدمة من جانب الحكومي لتأهيل وتقديم فرص عمل للعمل على تحسين جودة المعيشة، ويمكن لكل مستفيد من برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن نزول الدفعة الشهرية من خلال الرقم القومي بخطوات بسيطة.

معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي استعلم عنها

توفر وزارة التضامن الاجتماعى خدمة الاستعلام عن نزول دفعة معاش من خلال الرقم القومي لتكافل وكرامة لشهر اغسطس لعام 2024، ويكون الاستعلام من خلال موقع رسمي الالكتروني لكل من يبحث عن معاش تكافل وكرامة 2024، ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية برقم القومي لصاحب المعاش:

الخطوة الأولى التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعى الرسمي. ثم يتم تحديد الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة. ثم ادخال الرقم القومي الخاص بصاحب الدعم. إضغط على كلمة استعلام. ليظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الشهري برقم قومي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة اغسطس 2024

جرت العادة على أنه يتم صرف معاش تكافل وكرامة بشكل دوري كل شهر في يوم 15 اغسطس القادم، ويختلف معاش تكافل وكرامة عن معاش وزارة التضامن الاجتماعى المتعارف عليه حيث أن تلك يتم صرفه منذ بداية كل شهر ميلادي.

القيمة المالية لمعاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

بعد زيادة المعاشات الفترة الأخيرة تم زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة فقد ارتفعت للأسرة من 718.75 جنيه مصري وصلت إلى 826.56 جنيه مصري، كما ارتفعت لدى المسنين ومستحقي معاش تكافل وكرامة من ذوي الإعاقة فقد كانت 646.88 جنيه مصري ارتفعت إلى 743.91 جنيه مصري، كما قد ارتفعت للأيتام فقط بلغت 578.59 جنيه مصري بدلا من 503 جنيه مصري.