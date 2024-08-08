انت الان تتابع خبر الأخضر بكام… سعر الدولار اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 في البنوك والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الجميع يبحث عن سعر الدولار اليوم وما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاعه، وهل سيزداد بعد ذلك ويتخطى 50 جنيها مصريا، أم سيتراجع لسعر الذي استمر عليه لمدة 7 أشهر مستقر على سعره، وهذا بعدما كان تخطى حاجز 70 جنيها في نهاية شهر يناير 2024، ومنذ أيام بسيطة ارتفع سعر الدولار في البنوك مع بداية تعاملاته الصباحية يوم الإثنين، وكان ارتفاع مفاجئ للكثير من الأشخاص وقد قارب على تخطي 50 جنيها مصريا، ألا أنه ومع نهاية اليوم تراجع حتى وصل إلى 49.30 جنيها في بعض البنوك، وإليك أسعار الدولار اليوم في البنوك.

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم عن أمس، ولكنه حتى الآن متخطي حاجز 49 جنيها، بعدما استقر لفترة طويلة تحت حاجز 48 جنيها، وتراجع سعر الدولار في البنوك اليوم بعدما ارتفع في الأيام الماضية وتخطى سعر الدولار 49.51 جنيها في منتصف تعاملات يوم الإثنين 5 أغسطس، ولكنه عاد من جديد لينخفض ويستمر في التراجع الطفيف حتى الآن، وقد بحث الكثيرون حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار.

أسباب ارتفاع سعر الدولار

هناك عدة أسباب عديدة أدت إلى ارتفاع سعر الدولار ع الميا، وحدث حالة من التذبذب في الكثير من البورصات، وتوالت في الهبوط المستمر، وإليك الأسباب التي جعلت سعر الدولار يتخطى حاجز 49 جنيها في البنوك، وقد شارف ليصل إلى 50 جنيها ولكنه هبط بعد ذلك، وإليك الأسباب:

وجود بعض من التوترات الكثيرة في بعض المناطق.

وجود بعض من الانهيارات للكثير من البورصات العالمية.

وصل معدل البطالة في أمريكا إلى 4.03%، وهو ما لم يحدث منذ فترة طويل.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

إليك الأسعار اليوم في بعض البنوك، وهي كالتالي:

البنك سعر البيع سعر الشراء البنك الأهلي المصري 49.25 جنيها 49.15 جنيها بنك مصر 49.25 جنيها 49.15 جنيها البنك التجاري الدولي 49.25 جنيها 49.15 جنيها بنك قناة السويس 49.30 جنيها 49.20 جنيها بنك الإسكندرية 49.26 جنيها 49.16 جنيها بنك فيصل الإسلامي 49.25 جنيها 49.15 جنيها

يصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.16 جنيها للشراء، ولكنه يصل حتى 49.30 جنيها للبيع، ولكنه كما وضحت سابقا يختلف اختلاف طفيف جدا بين البنوك، بفارق من قروش بسيطة.