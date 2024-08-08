انت الان تتابع خبر “هبوط مفاجىء” سعر سبائك الذهب في مصر و وجميع الأعيرة اليوم الخميس 8 من أغسطس 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - انخفض سعر سبائك الذهب في مصر اليوم الخميس الموافق 8 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية، كما تراجع سعر جرام الذهب لجميع الأعيرة في محلات الصاغة وخاصة عيار 21 الذي يحظى باهتمام شريحة كبيرة من المشترين، حيث يعد العيار المفضل لدى معظم الناس للشراء ، خاصة في الأعياد والمناسبات، وقد يختلف سعر جرام الذهب عند إضافة قيمة الضريبة والدمغة إليه.

سعر سبائك الذهب في مصر عيار 24

زادت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر عيار 24 في بداية تعاملات يوم الخميس الموافق 8 من أغسطس، ووصلت سعر السبيكة نحو الآتي:

وزن سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب عيار 24 سبيكة وزن 0,25 جرام 1,075 جنيه سبيكة وزن 0,5 جرام 2,041 جنيه سبيكة وزن جرام 3,922 جنيه ربع جنيه ذهب وزن 2 جرام 6,860 جنيه سبيكة ذهب وزن كيلو 3,886,851 جنيه سبيكة وزن 10 جرام 39,168 جنيه سبيكة وزن 100 جرام 391,685 جنيه سبيكة وزن 2,5 جرام 9,792 جنيه سبيكة وزن 20 جرام 78,337 جنيه سبيكة وزن 25 جرام 97,921 جنيه سبيكة وزن 250 جرام 972,214 جنيه سبيكة وزن 5 جرامات 19,584 جنيه سبيكة وزن 50 جرام 195,8246 جنيه

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 8 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية لجميع الأعيرة، ووصل سعر جرام الذهب نحو الآتي:

عيار الذهب سعر الذهب اليوم الخميس للبيع سعر الذهب اليوم الخميس للشراء عيار 24 3863 جنيه 3829 جنيه عيار 21 3380 جنيه 3350 جنيه عيار 18 2897 جنيه 2872 جنيه عيار 14 2253 جنيه 2234 جنيه

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب، ليكون على النحو التالي:

تراجع الجنيه الذهب من نحو 26600 جنيه للشراء اليوم.

حيث سجل 26960 جنيها أمس.

أي أن قيمة الانخفاض نحو 350 جنيها.

الجدير بالذكر أنه ا سجل أعلى سعر في يناير 2024 للشراء من 30 إلى 32 ألف جنيه.

سعر الدمغة والمصنعية في محلات الصاغة

تختلف سعر الدمغة والمصنعية في محلات الصاغة في مصر على حسب اختلاف نوع المشغولات الذهبية والتاجر والمكان، وتتراوح هذه الاسعار من الآتي: