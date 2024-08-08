نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى بعدد من رجال القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار اللقاءات الميدانية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والإطمئنان على مدى جاهزية الوحدات والتشكيلات لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار.

وألقى اللواء أح / عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لوحدات المنطقة الجنوبية العسكرية، مشيرًا إلى أن حماة الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى سيظلوا محافظين على الإستعداد القتالى العالى بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

وألقى الفريق أول / عبدالمجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدًا بما يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية من جهود وتضحيات بروح معنوية عالية وعزيمة لا تلين للحفاظ على أمن وإستقرار الحدود الجنوبية للدولة.

كما أكد أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكانياتها القتالية والفنية فى كافة التخصصات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات، فضلًا عن دورها الداعم لمسيرة بناء الدولة المصرية وخططها الطموحة للإنطلاق نحو المستقبل المشرق.

وأوصى القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الإلتزام بتقاليد العسكرية المصرية والإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة الحصن المنيع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، كما طالبهم بمواصلة البحث والإطلاع للإرتقاء بمستوى الوعى لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة.