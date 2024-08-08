نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد حديقة العجوزة ومكتبة ٦ أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أهمية دور المكتبات والمراكز الثقافية فى المجتمع لما تمثله من منارة تثقيفية وتعليمية لأبناء المحافظة وتعمل على تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والإستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة عبر إتاحة أوعية معلوماتية ( الكتب، المجلات، المواد السمع بصرية مثل الفيديو وغيرها) تواكب الإهتمام بالتعليم الذاتي بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية فضلًا عن التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للإرتقاء بمهارات إستخدام الحاسب الآلي والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده عددًا من المنشآت الخدمية بنطاق حى العجوزة للإطمئنان على إنتظام تقديم الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه.

إستهل المحافظ جولته بتفقد حديقة ٦ أكتوبر العامة وذلك بهدف التعرف على أهم البرامج والأنشطة الثقافية المقدمة للجمهورحيث تفقد قاعات المحاضرات والندوات والدورات والورش التدريبية والقراءة ومعامل الكمبيوتر.

وأدار المحافظ حوارًا مع عدد من رواد الحديقة من الأطفال والشباب والوافدين من الجاليات الأجنبية للتعرف علي جودة الخدمات والمقررات الدراسية الخاصة بالدورات المعتمدة بالمكتبة والأنشطة التي يتم ممارستها مؤكدًا على أهمية القراءة في بناء الشخصية وتشكيل الوجدان وسمو الروح.

كما ناقش النجار مقترح بتطوير الحديقة وإستثمار عدد من المنشآت الحديثة بها مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم الكافى لها لإستمرار تقديم خدماتها بجودة عالية للجمهور.

كما تفقد المحافظ ملحق الحديقة موجهًا بسرعة تطويره ورفع كفاءته وتهيئة المسطحات به إلى جانب الحديقة العامة لإستقبال المواطنين من أهالى العجوزة والمناطق المحيطة.

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