نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح الدين بصير: أتوقع فوز المغرب ببرونزية أولمبياد باريس.. وإبراهيم عادل أفضل لاعب في مصر |حوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب المغرب، اليوم الخميس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

وحرص دوت الخليج الرياضي على الحدث مع صلاح الدين بصير أسطورة منتخب المغرب السابق لمعرفة منه رأيه في تلك المواجهة العربية بين مصر والمغرب.

ويعد صلاح الدين بصير من أبرز نجوم كرة القدم في المغرب عبر التاريخ، حيث أنه من العلامات البارزة بتاريخ الكرة العربية.

ويأتي نص الحوار كالتالي..

- في البداية.. ما أسباب خسارة مصر والمغرب في نصف النهائي ؟

المنتخبان قدما بطولة رائعة في الأولمبياد، ولكن أظن أن خبرات المنتخب الفرنسي جعلت فرصته أكبر ضد مصر، وهذا ما أظهرته بعض اللقطات خلال اللقاء، خاصة بعد التعادل من المنتخب الفرنسي، وأن المباراة تقام على ملعبه ووسط جماهيره، بينما منتخب المغرب خسر بسبب التراجع المبالغ فيه للدفاع أمام إسبانيا بشكل مبكر، وكان يجب أن نلعب تلك المباراة مثلما لعبنا ضد الأرجنتين ونقوم بالهجوم بشكل جيد وعدم الدفاع فقط.

- هل كنت تتوقع وصول المغرب لهذه المرحلة بالاولمبياد ؟

بكل صراحة كنت أتوقع أن يقدم المنتخب مستوى جيد جدا، ولكن الوصول لهذه المرحلة أمر رائع، وكان من الصعب توقعه بسبب كثرة المنافسين الجيدين، ولكن نحن في المغرب كان لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والمدرب.

- كيف ترى مباراة مصر والمغرب وتوقعاتك لها ؟

أعتقد ان منتخب المغرب هو الأقرب لتحقيق الانتصار ضد مصر، خاصة وأن الفراعنة لعبوا أوقات اضافية وهذا سيضعف العامل البدني لهم، وأيضا منتخب المغرب يقدم مستوى أفضل من مصر على مدار البطولة ويعد أكثر جاهزية.

- من أفضل لاعب رأيته في منتخب مصر بالأولمبياد ؟

ابراهيم عادل لاعب رائع جدا وصنع الفارق مع منتخب مصر في كل المباريات تقريبا، وأيضا خط وسط منتخب مصر بصراحة يشكل قوة كبيرة جدا.

- من الأقرب لحصد ذهببة أولمبياد باريس ؟

توقعاتي ستذهب لمنتخب فرنسا صاحب الأرض والجمهور، أعتقد أن لديه لاعبين أصحاب خبرات ستصنع الفارق معه ضد إسبانيا، خاصة في الجانب الهجومي للديوك.