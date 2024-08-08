انت الان تتابع خبر استغل الفرصة .. التقديم على قرعة الحج العراق 2025 ” الهيئة العليا للحج والعمرة ” الشروط المطلوبة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في دولة العراق عن أن أصبح التقديم على قرعة الحج متوفر الآن ويستطيع جميع المسلمين والمسلمات تأدية مناسك الحج بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التي تم الإعلان عنها من قبل تلك الهيئة، وأعلنت عن تلك الخطوات من خلال موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت بأن على الجميع ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتلك القرعة حتى يحدث التسجيل بنجاح.

شروط قرعة الحج بالعراق 2025

تم الإعلان عن مجموعة من الشروط التي تكون متعلقة بالتسجيل في قرعة الحج؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الشروط فهي جاءت على النحو الآتي:

يجب أن يتراوح عمر المواطن من بين 25 عام حتى 65 عام. أن يكون المواطن حامل الجنسية العراقية ومقيم في العراق بشكل دائم. على المتقدم ألا يكون قد ذهب للحج أكثر من مرتين.

قرعة الحج في العراق 2025

تم الإعلان من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة في دولة العراق عن الاستمارة الخاصة بالتقديم في القرعة الخاصة بذلك العام، وأوضحت بأن يمكن لجميع المسلمين الآن التسجيل في تلك القرعة عن طريق ملء تلك الاستمارة الإلكترونية، وتم توفير تلك الاستمارة على موقعها الالكتروني الرسمي، وأوضحت بأن تعمل الحكومة على تسهيل الإجراءات الخاصة بالحج على جميع المواطنين لكي تقوم بتوفير جهودهم ووقتهم الذي يقوموا ببذله.

التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025

بعد أن قامت الهيئة العليا للحج والعمرة بالإعلان عن خطوات التسجيل في تلك القرعة، سوف نقوم بتوفير لكم الخطوات التي يجب اتباعها: