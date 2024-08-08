انت الان تتابع خبر لازم تغيرها أنت بنفسك.. كيفية الاستعلام عن نقل النفوس والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الاستعلام عن نقل النفوس خدمة أطلقتها الحكومة العراقية حيث تعتبر من الخدمات العظيمة والهامة حيث تساعد المواطنين العراقيين عند احتاجهم لتغيير بيانات وتعديلها أو تغيير محل الإقامة من محافظة لأخرى تعتبر خدمة نقل النفوس خدمة حيوية فعالة تستخدم خاصة في تحديث بيانات وسجلات وخاصة البيانات الشخصية.

كيفية الاستعلام عن نقل النفوس

تهتم وزارة الداخلية العراقية بخدمة نقل النفوس حيث أنها تساعد على انتظام و تحديث البيانات وخاصة مع الأشخاص التي تتغير بياناتهم أو محل إقامتهم و ينتقلون من محافظة لأخرى وحيث إن معرفة أسماء نقل النفوس تساعد على سهولة متابعتهم وتحديث بياناتهم ومن تلك الخطوات التي يجب معرفتها

زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص الاستعلام عن نقل النفوس.

ثم الضغط على تسجيل الدخول مع استخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بك.

بعدها استخدام تبويب نقل النفوس.

ثم قم باختيار الوجبة أو الخدمة المراد الاستعلام عنها ومعرفتها.

بعدها عليك تسجيل كل البيانات المطلوبة بدقة.

ةفي النهاية الضغط على زر البحث للحصول على النتائج المرجوة.

شروط قبول نقل النفوس 2024

هناك العديد من الشروط والخطوات التي يجب أن تكون موجودة في صاحب الطلب حتى يتم تنفيذ طلبه ولكي يتم الموافقة على طلبك في نقل النفوس إليك تلك الشروط