انت الان تتابع خبر تعرف على خطوات الدخول إلى منصة إحكام لمتابعة الطلب وطريقة التسجيل في المنصة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد منصة إحكام من أشهر وأفضل المنصات التي قامت الهيئة الخاصة بالعقارات الدولية داخل أراضي المملكة العربية السعودية بإطلاقها، ويريد العديد من الأشخاص معرفة خطوات تسجيل الدخول إلى منصة إحكام لمتابعة طلباتهم من خلال الطريقة الالكترونية، وقد تم إطلاق هذه المنصة بالتعاون مع الأمانة العامة الخاصة باللجان وذلك يعد لدراسة طلبات تملك العقارات.

منصة إحكام متابعة الطلب

يمكن الان لجميع الأشخاص متابعة الطلبات عبر منصة إحكام الإلكترونية، وذلك من خلال خطوات بسيطة سوف نقدمها لكم من خلال التالي:

يجب الذهاب بشكل مباشر إلى منصة إحكام.

قم بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع.

سوف يعرض الموقع أمامك قائمة تحتوي على العديد من الخيارات قم بالنقر لاختيار طلباتي.

يقوم الموقع بتحويلك إلى نافذة جديدة تحتوي على جميع أرقام الطلبات الخاصة بك.

قم بتحديد الرقم المراد متابعته.

سوف تظهر أمامك قائمة بها كافة بيانات الطلب وكافة المستجدات الأخرى.

متي يصدر الصك في منصة إحكام

يتسائل البعض عن موعد إصدار الصك في منصة إحكام والذي يتم بعد إتمام العملية الدراسية بشكل فوري ومراجعة كافة الطلبات والتحقق من الملكية، وقد وتبلغ عدد مراحل منصة إحكام سبع مراحل.

كيفية التسجيل في منصة إحكام

يتساءل الكثير من الناس عن كيفية التسجيل في منصة إحكام، ويتم التسجيل باتباع الخطوات التالية: