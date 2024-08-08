تسجيل رياض الأطفال في نظام نور والأوراق المطلوبة للتقديم

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الرياض - أحمد صلاح - قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب تسجيل رياض الأطفال في نظام نور حتى يتمكن أولياء الأمور من التقديم لأبنائهم في الأعمار التي تم تحديدها بجانب تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل، يمكنكم التعرف على الخطوات المطلوبة وأهم أعمار رياض الأطفال للتقديم من خلال مقال اليوم.

تسجيل رياض الأطفال في نظام نور

ظام نور هو أحد الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ويسهل على أولياء الأمور والطلاب التسجيل من خلال هذه المنصة ويعزز التعليم بشكل أفضل، لذا أوضحت الوزارة أنه يمكن التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة نور التعليمية أولاً. اضغط على تسجيل دخول ولي الأمر. أضف البيانات الشخصية المطلوبة واكتب اسم المستخدم. اكتب كلمة المرور ثم أضف رمز التحقق. قم بالضغط على التالي ثم اختر تسجيل مستخدم جديد. قم بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة. حدد بعد ذلك صلة القرابة بين المتقدم والطالب. قم بتحديد المؤسسة التعليمية التي تريد أن يلتحق بها الطالب. اختم بعد ذلك الإدارة التعليمية والمدرسة المحددة للطالب. قم بالموافقة على جميع الشروط بعد الاطلاع عليها. في الخطوة الأخيرة، اضغط على تسجيل الطلب.

مستويات أعمار رياض الأطفال

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتحديد مستويات أعمار رياض الأطفال داخل البلاد والتي جاءت على النحو التالي:

يتضمن المستوى الأول أن لا يقل عمر الطفل عن ثلاث سنوات ولا يتعدى أربع سنوات نهائيًا.

أما بالنسبة للمستوى الثاني، ينبغي ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن أربع سنوات ولا يتعدى خمس سنوات.

بينما المستوى الثالث، ينبغي أن يكون عمر الطالب خمس سنوات ولا يتعدى ست سنوات.

ما هي الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال؟

يوجد بعض الأوراق المطلوبة للتقديم على رياض الأطفال والتي جاءت على النحو التالي: