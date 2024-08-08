انت الان تتابع خبر تردد قناة وناسة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية وكيفية استقباله على التلفاز والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - قناة وناسة من قنوات الكرتون المفضلة جدا لكل الأطفال بالوطن العربي بفضل تقديمها برامج وأغاني تعليمية وترفيهية للأطفال ممتعه جدا مما جذب الكثير من المشاهدين الصغار على متابعتها باستمرار ومن هنا حصلت قناة وناسة على شعبية كبيرة في وقت قصير منذ بداية بثها على الأقمار الصناعية مجانا بدون أي رسوم اشتراك لذلك يبحث الكثير من متابعيها خلال الفترة الأخيرة عن ترددات قناة وناسة الجديدة لتحميلها على جهاز الاستقبال الخاص بهم.

تردد قناة وناسة

إليكم الترددات الحالية لقناة وناسة للأطفال لمشاهدة القناة بجودة صورة عالية بدون تشويش فيما يلي:

تردد قناة وناسة (النايل سات)

القمر: النايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة (عرب سات):-

القمر: العرب سات.

الاستقطاب: أفقي h.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

طريقة استقبال قناة وناسة

النقر على زر القائمة.

حدد خيار تركيب من القائمة.

اختر من القائمة بحث يدوي.

حدد القمر الصناعي.

أدخل تردد قناة وناسة في المكان المحدد.

أدخل معدل الترميز.

حدد نوع الاستقطاب.

أدخل معامل تصحيح الخطأ.

النقر على كلمة بحث.

انتظر قليلا لتحميل القناة.

الضغط على (حفظ) لتثبيت القناة.

أغاني قناة وناسة للأطفال

تعرض القناة تشكيلة مختلفة من الأغاني المسلية للأطفال وتقدمها لهم الشخصية الكرتونية لولو الجميلة التي تجذب استماع الأطفال وتفيد الطفل وتخلق له جو من التسلية والمرح بترديد الأغاني ومن هذه الأغاني: