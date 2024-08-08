انت الان تتابع خبر موعد صرف الحقيبة المدرسية 1446 والفئات المستحقة تعرف على طريقة التسجيل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - ينتظر أولياء الأمور والطلاب معرفة موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية 1446 التي يستفيد منها الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، وذلك قبل بداية العام الدراسي القادم حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات من الحصول على الاحتياجات الأساسية والأدوات الهامة التي يتم استخدامها أثناء الدراسة، لذا يمكنكم الاطلاع على كافة التعليمات الجديدة التي قامت بإصدارها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن موعد صرف الدعم للحقيبة المدرسية وجميع الفئات التي تستحق الاستفادة منها.

موعد صرف الحقيبة المدرسية 1446

يتم صرف الدعم المقدم من الحقيبة المدرسية لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي قبل أن يبدأ العام الدراسي الجديد، ويتم إيداعه في الشهر المقبل، شهر سبتمبر ولكن لم تقم حتى الآن الوزارة بتحديد موعد محدد لصرفها وأكدت أنه خلال الفترة القادمة سوف يتم الإعلان عن كافة القنوات الخاصة بصرف الحقيبة المدرسية للطلاب.

الفئات المستحقة للحقيبة المدرسية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد كافة الفئات التي تستحق الاستفادة من الحقيبة المدرسية والتي جاءت على النحو التالي:

أبناء الأسر ذات الدخل المعدوم أو المحدود وفقًا لما تم تحديده للحد المانع للضمان الاجتماعي بالمملكة.

يستفيد أبناء الأشخاص الذين يستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي من الحقيبة المدرسية.

تتضمن أيضًا أبناء المطلقات من أب سعودي وكذلك الأيتام.

كم مبلغ الحقيبة المدرسية

يحصل جميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي على دعم الحقيبة المدرسية قبل بداية العام الدراسي الجديد، وتكون على عدة مراحل والمبلغ يصل إلى 60 ريال سعودي، وذلك لجميع الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات وحتى 18 عامًا ويتم الحصول على الدعم المقدم من الحقيبة المدرسية في كل فصل دراسي على مدار العام.

كيف أسجل في الحقيبة المدرسية

يمكنك الآن معرفة أهم الخطوات المطلوبة لكي تتمكن من إضافة طالب في الحقيبة المدرسية التابعة للضمان الاجتماعي وتتمثل في الآتي: