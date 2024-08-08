انت الان تتابع خبر تعرف على شروط دعم حساب المواطن للنساء 1446 ومتى تسقط الأهلية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تهتم دائمًا وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية على تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها الفئات الأشد احتياجًا لذا قامت بتوضيح شروط استحقاق النساء لدعم حساب المواطن الذي يعتبر من أكثر برامج الدعم التي تقوم بمساندة أصحاب الدخل المعدوم أو المحدود وحددت بعض الشروط التي ينبغي توافرها للاستفادة من برنامج حساب المواطن، لذا يمكنكم معرفة أهم الشروط المطلوبة بالتفصيل.

شروط دعم حساب المواطن للنساء 1446

يوجد بعض الشروط التي حددتها الدولة لكي تتمكن السيدات من الحصول على الدعم المقدم من حساب المواطن، ولكن بعد توافر شروط الاستحقاق المحددة وتتمثل في الآتي:

ينبغي أن تكون المرأة سعودية الجنسية ومقيمة دائمًا داخل البلاد.

ينبغي ألا يقل عمرها عن 18 عامًا في حالة التقديم.

إحضار جميع البيانات بشكل دقيق والتي تتضمن محل الإقامة والعنوان الوطني الخاص بها.

يتم السماح للمرأة المطلقة والأرملة الاستفادة من البرنامج.

يجب عدم تخطي دخل السيدة مقدمة الطلب عن 3000 ريال سعودي.

إذا كان زوج المرأة سجينًا يمكنها التقديم على هذا الدعم للاستفادة منه.

يمكن للمرأة المفقود زوجها أو المهجورة التقديم على هذا الدعم.

ينبغي ألا تمتلك المتقدمة أي عقارات أو أملاك نهائيًا.

إذا تزوجت المرأة السعودية من أجنبي يمكنها الاستفادة من الدعم.

ينبغي تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني التابع للبرنامج للاستفادة من الدعم.

متى تسقط أهلية حساب المواطن

تسقط أهلية حساب المواطن من خلال بعض الحالات التي حددها البرنامج وتتمثل في النقاط التالية:

في حالة طلاق المستفيدين الأساسيين من الدعم.

لا يمتلك المواطن دخلًا شهريًا يصل إلى الحد المانع.

في حالة مغادرة البلاد لمدة 90 يومًا بشكل دائم.

في حالة وفاة المستفيد الأساسي من الدعم.

عند زواج المستفيد الأعزب، وذلك يتضمن الذكر أو الأنثى.

من هو الذي يستحق حساب المواطن