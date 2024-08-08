انت الان تتابع خبر حقيقة زيادة منحة 300 دينار في تونس ورابط التسجيل والشروط المطلوبة 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - كشفت الجهات المختصة في الحكومة التونسية عن حقيقة زيادة منحة 300 دينار، والتي تعد من أهم المنح التي يتم تقديمها للمواطنين في بعض الفئات تبعًا لعدد من الشروط والضوابط، حيث أوضحت آلية التسجيل في المنحة للاستفادة منها بجانب الشروط والضوابط التي يجب توافرها، ومن خلال هذه السطور نستعرض حقيقة ما كشفت عنه الحكومة التونسية في هذا الصدد.

حقيقة زيادة منحة 300 دينار في تونس

أكدت الحكومة التونسية خلال الساعات الأخيرة في بيان رسمي انه لم يتم حتى الآن الإعلان عن تطبيق أي زيادة في منحة تونس التي تقدر بحوالي 300 دينار، ولكن الحكومة تبذل قصاري جهدها لتوفير زيادة جديدة لكي تكون كافية، ومن أبرز الشروط المطلوبة للحصول على المنحة ما يلي:

من الضروري أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في تونس بشكل دائم.

يشترط ان تكون الأسرة المستفيدة من الدعم المقدم مسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية.

كما يشترط على المتقدم إحضار كافة المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.

يجب ان يكون دخل الأسرة المتقدمة الدعم أقل من 180 دينار.

كما يجب أن يكون الأب غير قادر على دفع التكاليف التعليمية.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس

يمكن التسجيل بسهولة من جانب المواطنين في منحة 300 دينار في تونس، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، من خلال اتباع الخطوات التالية: