انت الان تتابع خبر كيكة المانجو.. اعمليها في البيت بمكونات اقتصادية وطعم زي الجاهزة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - مع دخول فصل الصيف وانتشار فاكهة المانجو اللذيذة تحرص الأمهات على تحضير الحلويات والأكلات اللذيذة بفاكهة المانجو اللذيذة فهي من الفواكه المحببة جدا عند الأطفال والكبار ومن أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها هي كيكة المانجو الشهية المفيدة جدا لذلك من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم خطوات إعداد كيكة المانجو بالمنزل بالتفصيل بنتيجة مضمونة أحلى من الجاهزة.

طريقة كيكة المانجو

حضري سيدتي كيكة المانجو اللذيذة لأسرتك في المنزل في أسرع وقت وبأقل التكاليف باستخدام مكونات بسيطة ومنها:

500 جرام دقيق أسبونج.

5 بيضات كبيرة كاملة.

ملعقة كبيرة فانيليا.

نص كوب من الماء.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

2 كوب عصير مانجو.

كوب من الكريم شانتيه.

كوب من اللبن المثلج.

كوب من قطع المانجو.

كيس جيلي لتلميع الفاكهة.

طريقة التحضير