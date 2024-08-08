انت الان تتابع خبر كيكة المانجو.. اعمليها في البيت بمكونات اقتصادية وطعم زي الجاهزة والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - مع دخول فصل الصيف وانتشار فاكهة المانجو اللذيذة تحرص الأمهات على تحضير الحلويات والأكلات اللذيذة بفاكهة المانجو اللذيذة فهي من الفواكه المحببة جدا عند الأطفال والكبار ومن أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها هي كيكة المانجو الشهية المفيدة جدا لذلك من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم خطوات إعداد كيكة المانجو بالمنزل بالتفصيل بنتيجة مضمونة أحلى من الجاهزة.
طريقة كيكة المانجو
حضري سيدتي كيكة المانجو اللذيذة لأسرتك في المنزل في أسرع وقت وبأقل التكاليف باستخدام مكونات بسيطة ومنها:
- 500 جرام دقيق أسبونج.
- 5 بيضات كبيرة كاملة.
- ملعقة كبيرة فانيليا.
- نص كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة خل أبيض.
- 2 كوب عصير مانجو.
- كوب من الكريم شانتيه.
- كوب من اللبن المثلج.
- كوب من قطع المانجو.
- كيس جيلي لتلميع الفاكهة.
طريقة التحضير
- نقوم بخفق 5 بيضات كبيرة كاملة مع كوب من الماء وملعقة كبيرة من الخل بمضرب البيض جيدا حتى يكون قوامه ثقيل.
- بعدها نبدأ في وضع 500 جرام من الدقيق الاسبونج الخاص بالكيك على الخليط السابق بكميات قليلة تدرجيا ونستمر باستخدام مضرب البيض بسرعة متوسطة.
- نضع خليط كيكة المانجو في صينية خبز مستديرة تم تبطينها بالزيت والدقيق ثم نضع الكيك في فرن محمي بدرجة 180 درجة من قبل لمدة 45 دقيقة.
- أثناء خبز كيكة المانجو نقوم بتجهيز الكريم شانتيه ونقوم بضرب كوب من الكريم شانتية مع كوب من اللبن المثلج حتى يصبح القوام ثقيل.
- نخرج كيكة المانجو من الفرن ونتركها قليل من الوقت جانبا ثم نقوم بسقيها بكوب من عصير المانجو الطازج.
- بعد ذلك نقوم بتزين الكيك بالكريم شانتية ومكعبات المانجو ثم ندخلها الثلاجة لتتماسك قبل التقديم لمدة ساعتين على الأقل.
- تقطع كيكة المانجو باردة وتقدم مع كوب من العصير لضيوفك أو اسرتك في المناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد وألف صحة وهنا