نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن العدل لـ " دوت الخليج الفني": نحن من صدّرنا الفنون والعلوم للعالم وتعاوننا العربي هو المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم المهرجان القومي للمسرح المصري، في نسخته السابعة عشرة التي ترأسها الفنان محمد رياض، الفنان القدير حسن العدل تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة،وحملت هذه الدورة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، اعترافًا بمكانتها كرمز من رموز الفن المصري والعربي.

وحاور دوت الخليج الفني، الفنان حسن العدل لذلك نستعرض أبرز تصريحاته في السياق التالي.

إشادة حسن العدل بسميحة أيوب

أعرب حسن العدل عن تقديره العميق للفنانة سميحة أيوب، مشيرًا إلى أنها ليست فقط فنانة عادية بل تُعد أحد أعمدة الفن المصري، قائلًا: "الأستاذة سميحة أيوب هي الهرم الأكبر للفن المصري، وسيدة المسرح العربي. نحن من قدمنا للعالم العربي والعالم أجمع الفنون والعلوم."

وأكد العدل أن تأثير أعمالها في الساحة الفنية كان كبيرًا، قائلًا: "تعلمنا منها الكثير، وأعمالها الجميلة تركت بصمة في قلوبنا."

المسرح كجسر للوحدة العربية

ناقش حسن العدل أهمية الصدق في الطرح المسرحي ودور العروض المسرحية المصرية التي تُقام خارج البلاد.

وقال: "نحن جميعًا عرب"، مشددًا على أهمية تاريخ مصر في احتضان المواهب العربية البارزة مثل فريد الأطرش وعبد السلام النابلسي ونجيب الريحاني.

وأوضح العدل أن الفن لا يعرف حدودًا، معربًا عن أمله في تعزيز التعاون الفني بين الدول العربية.

إنجازات حسن العدل الفنية

في الآونة الأخيرة، شارك حسن العدل في مسلسل "فراولة"، الذي عُرض في رمضان الماضي بجانب الفنانة نيللي كريم. ولديه سجل حافل من الأعمال الدرامية المتميزة مثل "دون ذكر أسماء"، و"القطة العميا"، و"السندريلا"، حيث لعب دور الشاعر عبدالرحمن الخميسي، الذي ساهم في اكتشاف موهبة سعاد حسني. كما ظهر في مسلسلات مثل "أهل كايرو"، و"الحارة"، و"ونوس"، وعمل مع الزعيم في "مأمون وشركاه"، و"العراف"، و"عالم خفية"، و"فلانتينو".

على صعيد السينما، شارك حسن العدل مؤخرا في فيلم "رحلة 404" الذي قامت ببطولته منى زكي، وحقق نجاحًا كبيرًا في السينما والمنصات الإلكترونية. يعكس هذا العمل نجاح العدل المستمر وقدرته على تقديم أداء فني متميز يثري الساحة الفنية المصرية والعربية.