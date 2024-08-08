المالية تعلن صرف دفعة جديدة من مبادرة السداد الفوري لدعم…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 04:15 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم اليوم الخميس صرف 1.9 مليار جنيه دفعة جديدة لعدد 560 شركة مصدرة من دعم الحكومة للمستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري».

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن عدد الشركات المستفيدة بهذه المرحلة بلغ 1590 شركة، بإجمالي مساندة تصديرية نحو 13 مليار جنيه تم صرفها خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024.

وقال الوزير، إن إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 سيبلغ بعد الدفعة الجديدة نحو 66.9 مليار جنيه للمصدرين.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء أيضًا تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

ولفت وزير المالية إلى أنه تم تخصيص 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، حيث نستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة.

أوضحت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه يتم صرف مستحقات الدفعة الجديدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

ولفتت إلى أن المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.