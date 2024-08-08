مال وأعمال

خصم 25% من حصة المخابز غير المسددة لمستحقات هيئة السلع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر خصم 25% من حصة المخابز غير المسددة لمستحقات هيئة السلع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 06:14 مساءً - محمد أحمد _ أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بخصم 25% من الحصة المنصرفة للمخابز غير المسددة لمستحقات هيئة السلع عن فرق تكلفة التصنيع.

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وتضمن القرار الذي حصلت بوابة دوت الخليج علي نسخة منه، تحميل المخابز المتقاعسة فائدة 25% عن كل يوم تأخير كمرحلة أولي.

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وذكر القرار أنه في حالة عدم سداد المخبز للمديونية المستحقة عليه من فرق تكلفة تصنيع الخبز بالإضافة إلى الفائدة خلال 7 أيام عمل من تاريخ بداية خصم الحصة، تقوم مديرية التموين التابع لها المخبز بالعرض علي الوزير لإيقاف حصة المخبز بالكامل.

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ونوه القرار بمراعاة التوزيع الجغرافي للمخابز واسناد حصة المتخلفين عن السداد إلي المخابز الملتزمة الواقعة بدائرتهم.

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يذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرار سابق بتعديل تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، بعد تحريك أسعار المحروقات.

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وأشار القرار، إلي تحمل الدولة قيمة الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز جراء تعديل أسعار السولار والغاز الطبيعي بواقع 12.75 قرشا للرغيف الواحد.

وتضمنت التكلفة الجديدة إجمالي فاتورة تصنيع الخبز شاملة قيمة 20 قرشاً يسددها المواطن مباشرة لصاحب المخبز .

وتنتج الدولة نحو 275 مليون رغيف يوميا بما يوازي نحو 100 مليار رغيف سنوياً، وذلك عبر 30 ألف مخبز علي مستوي الجمهورية لصالح 69 مليون مواطنون مقيدين على 21 مليون بطاقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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