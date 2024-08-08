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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: طالبت بتحديث برنامج الطروحات والإعلان عن التعديلات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 08:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن برنامج الطروحات جزء من سياسة الدولة ويجري التحرك فيه عبر خطة على مدى سنة أو سنة ونصف لهذا الشأن.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه بناءا على المستجدات التي تحدث من الوارد أن يحدث تعديل في هذا البرنامج فهناك أشياء يمكن أن يتم أرجائها أو تقديمها، متابعًا:” أن الحكومة تقوم بمراجعة ذلك طبقًا للمستجدات الموجودة على الأرض”.
وتابع:” أن البرنامج موجود الفترة القادمة وما طالبته من المجموعة الوزارية الجديدة هو إعادة أو تحديث البرنامج وسيتم الإعلان في أقرب فرصة عن التعديل الذي تم في ضوء المستجدات”.
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