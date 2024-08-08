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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. الاستثمار توصي بمعدل ضريبي ثابت على الأرباح.. وفصل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، على المجموعة الاقتصادية عددا من التوصيات بهدف “تحسين مناخ الاستثمار في مصر”، تضمنت: العمل على وضع خطة عاجلة لميكنة مختلف إجراءات الاستثمار في مصر، وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة.
كما تتضمن التوصيات: تأكيد أهمية العمل على تحديد معدل ضريبي ثابت عن صافي ربح المشروع، بما يحقق التوازن بين استيداء حق الدولة، ومساعدة المشروع على النمو، واستمرار الجهود لتبسيط وحوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الضريبية.
وناقش اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، عددا من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
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