نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوي انفجارات في محيط مطار الشعيرات بريف مدينة حمص السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام سورية بدوي انفجارات في محيط مطار الشعيرات في ريف مدينة حمص السورية ويتم التحقق من طبيعتها.

فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أن انفجارات متتالية وقعت بمنطقة محيط الشعيرات بريف حمص الشرقي، وبين المرصد إنه ترددت أنباء عن استهداف إسرائيلي لمستودعات تخزين سلاح قرب مطار الشعيرات.

فيما؛ أفادت وسائل إعلام سورية في وقت سابق بسماع دوي انفجـارات فـي قاعـدة القوات الأمريكـية بحقـل العمـر النفطـي بريـف ديـر الـزور الشرقي.

ونقلت المروحيـات الأمريكـية قتلـى وجرحـى ميليشـيا قـسد مـن قاعـدة حـقل العـمر النفطـي بريـف ديـر الـزور الشرقـي إلـى مشـفى سـاري فـي حـي غـويران بالحسـكة، الذيـن سقـطوا خـلال الاشتـباكات مـع مقاتلـي العشـائر العربيـة.

واستهدفت قـوات العـشائر العربـية براجـمات الصواريـخ فـوج الكـسرة التابـع لميليشـيا قسـد بريـف ديـر الـزور الغربـي .