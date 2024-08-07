خطوات الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز 2024

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الرياض - أحمد صلاح - شكل خدمة الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز 2024 أمرًا مهمًا للكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية وتسكب لهم أهمية قصوى، ولذلك طرحتها وزارة الداخلية السعودية من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية وأوضحت جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لكل من يرغب في الاستفادة من الخدمة، كما طرحت الوزارة أيضًا الخدمة من خلال بعض المنصات الإلكترونية الأخرى التابعة لها لتسهل على جميع المقيمين الإجراءات بسهولة وسرعة من خلال الهاتف دون بذل وقت كبير.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز 2024

يمكن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز 2024 من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي كشفت عنها وزارة الداخلية السعودية، حيث خصصت الوزارة منصة التأشيرات الإلكترونية لطرح الخدمة بشكل إلكتروني من خلالها، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

زيارة منصة التأشيرات الإلكترونية.

إدراج بيانات الدخول إلى الحساب الشخصي.

اضغط من يسار واجهة الصفحة على الاستعلام عن تأشيرة واكتب جميع البيانات التي تتعلق بالاستعلام.

ضافة رقم الجواز.

تسجيل الرمز الموجود في الصورة الظاهرة على الصفحة.

الضغط على زر استعلام.

الاستعلام عن تأشيرة بالسعودية

تتيح وزارة الداخلية السعودية من خلال موقعها الإلكتروني إمكانية استعلام الفرد على التأشيرة من خلال إتباع بعض الإجراءات البسيطة، والتي تأتي على النحو التالي:

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

يضغط الفرد المتقدم من واجهة الصفحة على خانة الخدمات الرقمية.

تفقد الخدمات المتاحة والتحديد من خلالها على خدمة الاستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة الخارجية.

اكبس على قسم المراحل والخطوات.

ينتقل المتقدم إلى لينك الاستعلام.

يحدد نوع الاستعلام المرغوب به.

يسجل جميع البيانات اللازمة.

تسجيل الرمز الخاص بالصورة.

اكبس على استعلام.

الاستعلام عن تأشيرة 2024

يمكن الاستعلام عن تأشيرة من منصة منصة تأشيرة السعودية النسخة التجريبية التي تتيحها الحكومة السعودية لمساعدة المقيمين والوافدين إلى الدولة، وتتم الإجراءات من خلال الآتي: