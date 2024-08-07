رابط التسجيل في دعم سند لمرضى السكري بالمملكة والشروط 1446

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الرياض - أحمد صلاح - قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإطلاق برنامج جديد، وهو سند لدعم مرضى السكري بالمملكة، ويعتبر هذا البرنامج موجه لفئة معينة من ضمن الفئات التي يقدم لها دعم سند محمد بن سلمان، ويقوم هذا البرنامج بتقديم المساعدات المالية للمرضى ومساعدات تثقيفية أيضاً غير بعض الندوات والدورات التعليمية والتثقيفية والتي تقوم بتقديم كافة المعلومات التوعوية للمرضى حول مرض السكري، ومساعدات مالية للمساهمة في مصاريف الأدوية الخاصة بهم، ويستهدف البرنامج فئة الأزواج الجدد، وذلك حتى يقوم برفع الوعي لديهم عن المشكلات الصحية التي يمكن أن تواجههم أو تؤثر على حياتهم بالسلب مثل الأمراض المزمنة وأولها مرض السكري

طريقة التسجيل في دعم سند لمرضى السكري بالمملكة

من خلال عدة خطوات بسيطة يمكن للأشخاص الراغبين من التسجيل في دعم سند لمرضى السكري تسجيل طلباتهم الكترونيًا من خلال الجوال باتباع الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي لبرنامج سند.

اضغط على زر تسجيل حساب جديد.

اكتب كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية.

حدد الفئة المستفيدة من الدعم.

ادخل كافة المعلومات المطلوبة.

ارفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

اضغط على زر التقديم.

قم بحفظ الصفحة وبعد التحميل ستصلك رسالة تأكيد التسجيل.

شروط التسجيل في دعم سند لمرضى السكري بالمملكة

توجد عدة شروط خاصة للاستفادة من دعم سند لمرضى السكري بالمملكة ويجب الأشخاص الراغبين في التسجيل ضرورة استيفاء جميع هذه الشروط حتى يتم قبول طلبات التسجيل الخاصة بهم وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: