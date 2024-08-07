كيفية الاعتراض على الضمان الاجتماعي وطريقة الاستعلام عن الدعم 1446

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الرياض - أحمد صلاح - أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية فرصة ثانية لتقديم طلب اعتراض للمواطن الذي قدم طلب الحصول على دعم الضمان المطور وقد قامت الجهات المختصة بدراسة طلبه وتصنيفه على أنه غير مؤهل للحصول على الدعم، والذي قد يرجع إلى أسباب معينة منها عدم تقديم كافة المستندات التي تثبت أحقية الدعم أو تدوين البيانات بشكل خاطئ أو ما إلى ذلك من الأسباب، كما وفرت الوزارة هذه الخدمة ضمن العديد من الخدمات التي يوفرها الضمان المطور للمستفيدين.

كيفية الاعتراض على الضمان الاجتماعي

في حال عدم أهلية المواطن وظهور النتيجة بأنه غير مستحق للدعم يمكنه تقديم طلب اعتراض في مدة لا تتجاوز الثلاث شهور منذ تاريخ ظهور النتيجة، وذلك عبر تنفيذ بعض الخطوات اللازمة والتي تتلخص في النقاط التالية:

الانتقال إلى الرابط الإلكتروني الخاص بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

الانتقال إلى تحديد برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

التوجه إلى خيار دراسة الأهلية.

سوف يظهر للمستخدم أنه غير مؤهل مع توضيح الأسباب التي منعت من ذلك.

التوجه إلى خيار تقديم طلب اعتراض.

سوف يتطلب من المستخدم تعبئة بعض البيانات اللازمة والتي لابد منها لاستكمال إجراءات تقديم اعتراض.

رفع الوثائق الداعمة للبيانات المدخلة.

مراجعة البيانات ثم إرسال الطلب.

الانتظار لحين دراسة الطلب والرد على المستخدم.

الاستعلام عن دعم الضمان الاجتماعي

ومن ضمن أبرز خدمات الوزارة أيضاً إمكانية الاستعلام عن الدعم والقيمة المستحقة التي من المفترض أن يحصل عليها المستفيد، وسهلت الوزارة هذه الخدمة لتصبح إلكترونية لكي يتمكن المواطن من التسجيل بكل سهولة وذلك عبر تنفيذ الخطوات التالية: