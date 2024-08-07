أخبار اليمن : اعتقال 690 طفلاً فلسطينياً منذ 7 أكتوبر

اعتقال 690 طفلاً فلسطينياً منذ 7 أكتوبركشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، بلغت منذ السابع من أكتوبر الماضي 690 حالة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، وضمن حملات اعتقال جماعية عقابية، مشيرة إلى أنه أبقى داخل سجونه 250 طفلا.

وبلغ عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى بداية أغسطس أكثر من 9900، وهذا الرقم، وفقا لنادي الأسير، لا يشمل كافة معتقلي غزة تحديداً المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.