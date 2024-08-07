انت الان تتابع خبر وزارة المالية توضح.. حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق بهذا الموعد وما هي خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يجب أن يقوم المتقاعد بالاستعلام عن راتب التقاعد بصورة منتظمة للتعرف على أي مستجدات قد تطرأ عليه، وخاصة تلك المستجدات المتعلقة بزيادة الراتب التقاعدي، وتأتي أهمية هذا الاستعلام بعدما تردد عن زيادة راتب التقاعد، فما هي صحة ما تردد في الآونة الأخيرة بهذا الصدد، وما هو رد وزارة المالية بخصوص الزيادة على الراتب التقاعدي وقيمية هذه الزيادة، لمعرفة الإجابة عليكم الاطلاع على التقرير التالي.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

وفق إعلان وزارة المالية فإن رواتب المتقاعدين شهدت زيادة في الآونة الأخيرة وهذا ما يمكن التحقق منه عند الاطلاع على جدول رواتب المتقاعدين، وجاءت هذه الزيادة في وقتها تماماً لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتنوعة التي تواجه جميع المواطنين ومنهم فئة المتقاعدين، ونتعرف في النقاط التالية على كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024:

الانتقال إلى البوابة الرسمية لوزارة المالية العراقية.

تسجيل الدخول على المنصة عبر البيانات المتعلقة بالمستخدم، وعليه بعد ذلك الدخول على تبويب الخدمات الإلكترونية.

النقر على مربع الاستعلام عن رواتب التقاعد ثم مد الموقع بالبيانات اللازمة للحصول على معلومات صحيحة حول الراتب.

النقر في النهاية على كلمة الاستعلام لتظهر صفحة أخرى بها جدول الراتب بعد تضمين الزيادة المحددة.

ما هي حقيقة زيادة رواتب التقاعد في العراق وقيمة الزيادة الطارئة

بالفعل زادت رواتب المتقاعدين في العراق في الآونة الأخيرة بما نسبته 5% من قيمة الراتب الكلي، بما يعادل مائة ألف دينار عراقي لكافة المتقاعدين فيما عدا فئة المتقاعدين التي تحصل على راتب يزيد عن مليون دينار، وإليكم نبذة عن قيمة الرواتب التقاعدية بعد الزيادة: