طريقة تجديد وتفعيل الهوية الوطنية عبر منصة ابشر وأهم شروطها 1446

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الرياض - أحمد صلاح - يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية تفعيل وتجديد الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر الإلكترونية وهي منصة تابعه لوزارة الداخلية السعودية والتي تتيح تقديم العديد من الخدمات من خلالها تسهيلا على المواطنين والأشخاص المقيمين داخل السعودية، وقد وضحت الحكومة السعودية، أنه هناك شروط أساسيه لكي يتمكن الشخص من تفعيل وتجديد الهوية الوطنية الخاصة له عبر منصة أبشر الإلكترونية، ونشير إليكم في ذلك المقال إلى كافة التفاصيل.

خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

نشير إلى كيفية تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم الضغط على رابط منصة أبشر الإلكترونية. تسجيل الدخول بالاسم ورقم المرور لحسابك الشخصي المسجل على المنصة. الدخول على بوابة خدمات الأفراد ثم اختيار خدمات الهوية الوطنية ثم اختيار أيقونة تفعيل الهوية الوطنية. إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة مع رفع الأوراق الرسمية لتفعيل وتجديد الهوية الوطنية وخاصة تقديم صور شخصية ضمن الأوراق المطلوبة. الضغط على دفع رسوم تجديد الهوية ثم اختيار طريقه الدفع المناسبة. متاح مع هذه الخدمة أيضا إمكانية توصيل الهوية الوطنية إلى المنزل من خلال إدخال العنوان الوطني ودفع قيمة التوصيل. يتم الضغط على أيقونة تفعيل الطلب وسوف يتم تحديد موعد الاستلام.

شروط تفعيل الهوية الوطنية

نشير إلى الشروط والمتطلبات الأساسية حتى يتمكن الشخص من تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر الإلكترونية وهي كالتالي: