انت الان تتابع خبر سر تحضير الحنة الإماراتية و طريقة رسمها بشكل رائع ومميز بنفسك في المنزل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد الحنة الإماراتي من ضمن أفضل أنواع الحنة وكذلك الرسومات التي توضع عليها، حيث يتم تحضيرها بطريقة خاصة جدا تكون مختلفة تماما عن جميع الأنواع المختلفة ولكن في نهاية الأمر تقوم بإعطاء نفس النتيجة المطلوبة من الحنة الأخرى العادية، و ذلك حيث يتم القيام باستخدامها من أجل الرسم على الجسم و من الممكن أن يتم القيام بوضعها على الشعر من أجل القيام بتغيير لون الشعر حيث تكون نتيجة الحنة فعالة جدا، و ذلك في حالة تم استخدامها بشكل صحيح فسوف ينتج عنها ألوان رائعة ومميزة جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحضير الحناء الإماراتية، و ما هي طريقة رسم الحنة بشكل رائع ومميز جدا.

طريقة تحضير الحنة الاماراتي

لكي تقومي بتحضير الحنة الإماراتية كل ماعليك هو أن تقوم بهذه الخطوات و هى:

أولا نحتاج إلى 100 غرام من الحناء الطبيعية البودرة الناعمة.

ونحتاج إلى عصير ليمونة.

وكذلك نحتاج إلى ملعقة كبيرة من السكر.

2 كوب من الماء الدافئ.

4-5 حبات من عشبة القرنفل.

طريقة تحضير الحناء الإماراتية وماهي طريقة رسم الحنة

أولا نقوم بوضع الحناء البودرة والسكر في إناء عميق.

بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتي تختلط جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع الماء المغلي بشكل تدريجي الي خليط الحناء و نقوم بتحريكه بشكل مستمر إلي أن نحصل على عجينة ناعمة.

بعد ذلك نقوم بوضع القرنفل ثم نغطي الاناء ونتركه في مكان دافئ وذلك لمدة 12 ساعة أو حتي تختمر العجينة ويكون لونها داكن.

طريقة رسم الحنة الاماراتي بشكل رائع ومميز

تساؤلات من الكثير من النساء عن خطوات رسم الحنة في المنزل، وإليك الخطوات