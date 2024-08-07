انت الان تتابع خبر طريقة تحضير الوصفة علي أصولها.. خطوات ومكونات عمل القشطوطة بالكراميل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - القشطوطة بالكراميل من الحلويات الشرقية التي ظهرت في مصر خلال الأيام الماضية وذلك بعد تجهيزها من قبل أكثر من شيف على التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي لهذا ترغب الأمهات في تحضيرها بدلا من الشراء وذلك حتى تضمن لأطفالها قشطوطة نظيفة تم تجهيزها تحت اشرافها لذا سنوضح الطرق الخاصة بالتحضير من خلال الفقرات التالية.

مكونات عمل القشطوطة بالكراميل

هذه الوصفة لا تحتاج منك بذل الكثير من الجهد وهذا لأنها سهلة وبسيطة في التحضير باستخدام هذه المكونات:

كوب دقيق.

ثلاث بيضات.

كيس بيكنج بودر.

رشة ملح.

خمس ملاعق سكر.

ملعقة فانيليا.

اما بالنسبة لمكونات تحضير الكراميل تكون شاملة لما يأتي:

كوب سكر.

ملعقة زبدة.

ملعقتان نشا.

نصف كوب لبن.

مكونات تحضير الكريمة التي نزين بها القشطوطة تكون عبارة عما يلي:

خمس ملاعق كريمة شانتيه

كوب لبن مثلج.

ملعقتان سكر بودرة.

خطوات تحضير كيكة القشطوطة بالكراميل

الخطوات التي يجب أن نتبعها حتى تصبح الكيكة ناجحة تكون شاملة لما يأتي:

وضع البيض في إناء والقيام بالخفق المستمر.

إضافة السكر إلى البيض مع الخفق حتى يفتح لونه.

وضع ثلاث ملاعق من الزيت النباتي على الخليط.

الفانيليا يجب وضعها ثم إضافة الدقيق والبيكنج بودر مع التقليب.

القيام بسكب الخليط في قالب مدهون بالزبدة ثم إدخاله الفرن.

ترك الكيك داخل الفرن حتى ينضج ثم يتم إخراجه.

طريقة عمل القشطوطة بالكراميل بالمنزل

خطوات عمل القشطوطة وتزيينها تكون عبارة عما يلي: