طريقة عمل ماسك لترطيب الشعر بعمق بمكونات طبيعيه وفعاله

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الرياض - أحمد صلاح - تعتبر العناية بالبشرة جزءًا أساسيًا من روتين الجمال اليومي لكل امرأة، ومن أهم خطوات العناية بالبشرة تأتي عملية التقشير، التي تساعد في إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة ويعد ماسك تقشير الوجه من الوسائل الفعالة لتحقيق بشرة ناعمة ومشرقة، ومن خلال مقالنا سوف نوضح طريقة عمل ماسك تقشير الوجه في المنزل.

فوائد ماسك تقشير الوجه في المنزل

تقشير البشرة في المنزل له فوائد عديدة و منها:

إزالة الخلايا الميتة: يساعد التقشير في التخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطح البشرة، مما يتيح للخلايا الجديدة النمو. تنظيف المسام: يعمل على تنظيف المسام بعمق مما يقلل من ظهور الرؤوس السوداء والبثور. تحفيز الدورة الدموية: يعزز تدفق الدم إلى سطح الجلد، مما يمنح البشرة إشراقة ونضارة. تحسين امتصاص المنتجات: بعد التقشير تصبح البشرة أكثر قدرة على امتصاص المرطبات والمستحضرات العلاجية الأخرى. كيفية تحضير ماسك تقشير الوجه في المنزل يمكنك تحضير ماسك تقشير الوجه بسهولة باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في مطبخك. إليك وصفة بسيطة وفعالة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من السكر البني. ملعقة كبيرة من العسل. ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة عمل ماسك تقشير الوجه

امزجي جميع المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على وجهك بحركات دائرية لطيفة لمدة 2-3 دقائق.

اتركي الماسك على وجهك لمدة 5-10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

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